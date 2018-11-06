ГК "Дамате" начала строить под Пензой новый завод за 5,7 миллиарда рублей

ПЕНЗА, 6 ноя — РИА Новости. Группа компаний "Дамате" приступила к строительству нового завода по глубокой переработке мяса индейки в Нижнеломовском районе Пензенской области с объемом инвестиций около 5,7 миллиарда рублей, сообщило во вторник правительство региона.

"Завод рассчитан на выпуск готовой продукции из мяса индейки объемом 150 тонн в сутки. На 13 производственных линиях и 406 единицах современного высокотехнологичного оборудования "Дамате" будет производить сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, а также полуфабрикаты. Планируемый объем инвестиций – порядка 5,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Губернатор области Иван Белозерцев на торжественной церемонии закладки первого камня в основание нового завода отметил, что за последние годы "Дамате" наращивает мощности, создавая рабочие места не только в Нижнеломовском, но и других районах Пензенской области.

"Успешное развитие стало возможным во многом благодаря поддержке сельскохозяйственной отрасли президентом России. Субсидирование процентной ставки из федерального бюджета содействует реализации крупных инвестиционных проектов в сфере АПК", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Проект расширения производственных мощностей "Дамате" реализуется в рамках соглашения между ГК, правительством области и Россельхозбанком, который был подписан в мае текущего года на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Новый завод расположится на одной площадке с действующим предприятием "Дамате" по убою и переработке индейки.

"Приступая к реализации этого проекта, мы ставим перед собой цель создать в регионе новое современное предприятие, вывести на рынок новый качественный продукт, а также предоставить региону порядка 630 новых рабочих мест. Помимо этого, "Дамате" планирует перечислить свыше 300 миллионов рублей налоговых отчислений и сборов в бюджеты всех уровней в течение 3 лет", — цитирует гендиректора "Дамате" Рашида Хайрова пресс-служба губернатора.

ГК "Дамате" — крупный российский холдинг, реализующий проекты по выращиванию и переработке индейки, по производству и переработке молока. В состав группы входит, в частности, "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") — крупнейший переработчик молока в Пензенской области, а также комплекс по производству и переработке индейки мощностью 60 тысяч тонн продукции в год.