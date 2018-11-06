В Испании рассказали об ущербе от российских контрсанкций

МАДРИД, 6 ноя – РИА Новости. Испания стала одной из стран, которые больше всех пострадали от российских контрсанкций, заявил глава МИД Испании Жозеп Боррель.

"Испания стала одной из стран, больше всех пострадавших от контрмер, которые применила Россия в ответ на санкции (ЕС. – Прим. ред.)", — заявил Боррель по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. "Но мы работаем над нормализацией ситуации", — добавил испанский министр.

Ранее посол России в Испании Юрий Корчагин в интервью РИА Новости отмечал, что, по российской статистике, торговый оборот между двумя странами до введения санкций, то есть по итогам 2013 года, достиг 11 миллиардов евро, по испанской — более 15 миллиардов. В результате введения санкций со стороны ЕС и ответных мер на них со стороны России этот показатель сократился более чем в два раза — до 5 миллиардов евро.