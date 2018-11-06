Россия рассчитывает на рост торговли с Испанией, заявил Лавров

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Москва рассчитывает на увеличение товарооборота РФ и Испании, заседание российско-испанской межправкомиссии пройдет в начале 2019 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сегодня с удовлетворением отметили продолжающийся уже второй год рост товарооборота, он уже перевалил в прошлом году за 5 миллиардов, в этом году, наверное, будет дополнительная прибавка", — заявил он по итогам переговоров с испанским коллегой Жозепом Боррелем.

"Активно работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в прошлом году провела заседание в Москве, а в этом году или в начала следующего года планируется заседание в Мадриде", — добавил он.

По словам дипломата, стороны на переговорах рассмотрели вопросы, которые можно вынести на обсуждение комиссии. Как заявил Лавров, сопредседателем комиссии от России является министр энергетики Алесандр Новак, новое правительство Испании тоже определились со своим представителем, которым станет министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото.