Нефть дешевеет из-за исключений из санкций против Ирана для ряда стран

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются во вторник днем на фоне предоставления Вашингтоном временного исключения из иранских санкций для ряда стран, свидетельствуют данные торгов.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявлял о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
При этом в понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.
В то же время согласно подсчетам S&P Global Platts Analytics, которые приводит агентство, в результате американских санкций, экспорт нефти из Ирана сократится в ноябре до 1,1 миллиона баррелей в день. В сентябре, по данным отслеживания судов Refinitiv Eikon, объем экспорта топлива из Ирана составил 1,6 миллиона баррелей в день, а в октябре 1,33-1,5 миллиона баррелей в день.