В Москве производителям приборов для космоса присвоили статус технопарка

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял распоряжение по присвоению статуса технопарка предприятиям, ориентированным на разработку приборов для освоения космоса, сообщили в пресс-службе мэрии столицы по итогам заседания президиума.

"Статус управляющей компании технопарка присвоен АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", — говорится в сообщении.

Приборы, выпускаемые предприятием, используются для передачи информации, обнаружения техногенных и природных излучений при космическом мониторинге, получения изображений и изучения характеристик космических объектов. Одним из примеров использования приборов корпорации является контроль соблюдения международной конвенции о запрещении проведения ядерных испытаний, уточняется в материалах.

Кроме того, подтвержден статус технопарка "Модуль".

"Технопарк "Модуль" создан на базе Научно-технического центра "Модуль" – лидирующего отечественного производителя микроэлектроники, используемой в космических аппаратах и авиации. В технопарке работают 5 резидентов, специализирующиеся в области создания навигационных систем и машиностроения. Число сотрудников – 370 человек", — добавили в пресс-службе.

Таким образом, с учётом ранее принятых решений в столице будет действовать 42 промышленных комплекса и 34 технопарка, имеющих налоговые льготы, в которых трудится свыше 96,5 тысяч человек, пояснили в мэрии.