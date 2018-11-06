В Москве производителям приборов для космоса присвоили статус технопарка

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял распоряжение по присвоению статуса технопарка предприятиям, ориентированным на разработку приборов для освоения космоса, сообщили в пресс-службе мэрии столицы по итогам заседания президиума.
Приборы, выпускаемые предприятием, используются для передачи информации, обнаружения техногенных и природных излучений при космическом мониторинге, получения изображений и изучения характеристик космических объектов. Одним из примеров использования приборов корпорации является контроль соблюдения международной конвенции о запрещении проведения ядерных испытаний, уточняется в материалах.
Кроме того, подтвержден статус технопарка "Модуль".
"Технопарк "Модуль" создан на базе Научно-технического центра "Модуль" – лидирующего отечественного производителя микроэлектроники, используемой в космических аппаратах и авиации. В технопарке работают 5 резидентов, специализирующиеся в области создания навигационных систем и машиностроения. Число сотрудников – 370 человек", — добавили в пресс-службе.
Таким образом, с учётом ранее принятых решений в столице будет действовать 42 промышленных комплекса и 34 технопарка, имеющих налоговые льготы, в которых трудится свыше 96,5 тысяч человек, пояснили в мэрии.