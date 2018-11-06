Объем торговли Свердловской области с Узбекистаном за полгода вырос на 50%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Объем торговли Свердловской области с Узбекистаном за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 50% и составил около 106 миллионов долларов, сообщает во вторник департамент информационной политики губернатора российского региона.
Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов обсудили перспективные направления взаимодействия между регионом и республикой. Открывая встречу, Куйвашев поздравил Хатамова со вступлением в должность и выразил уверенность в том, что начало работы генерального консульства республики в Екатеринбурге, которое произойдет в ноябре, даст мощный импульс развитию отношений Свердловской области и Узбекистана.
Хатамов сообщил, что работает в регионе уже два месяца, в течение которых убедился в том, что Свердловская область — яркий самобытный регион, вобравший лучшие качества всей страны.
Куйвашев в свою очередь отметил, что во время визита в Ташкент лично убедился, что в Узбекистане, государстве с огромным историко-культурным потенциалом, сегодня создана вся современная инфраструктура гостеприимства. Он добавил, что даст поручение директору Центра развития туризма Свердловской области проработать вопросы сотрудничества с регионами республики в этом направлении, уточняет департамент.
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