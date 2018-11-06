МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий полномочия министерства транспорта в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств на дорогах РФ.

Законодательная инициатива была внесена в Госдуму председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Изменения вносятся в федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные РФ" в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств.

Законопроектом предлагается расширить полномочия Минтранса России в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств, в том числе возможность установления метрологических требований к оборудованию, используемому на пунктах весогабаритного контроля.

Авторы инициативы отмечают, что предлагаемые изменения будут способствовать совершенствованию весогабаритного контроля транспортных средств, в том числе в части организации пунктов весогабаритного контроля, а также информирования водителей транспортных средств о возможных нарушениях весогабаритных параметров транспортного средства.

"Это очень важный законопроект для России, потому что у нас на сегодняшний день на дороги общего пользования выезжают автомобили из карьеров по 70-80 тонн. Отсюда происходят обрушения мостов. К этому закону мы будем добавлять (поправку) о том, что все машины, которые выезжают на дороги общего пользования, они не должны быть выше 40 тонн… Второе — весы, требования к которым появятся, будут иметь одинаковый процент отклонений. И самое основное — водитель, который едет на расстояние 1-2 тысячи километров, выезжая на дорогу, будет видеть свой перевес, и в течение 300-400 метров он должен устранить эту неполадку", — сказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев на пленарном заседании.

Он пояснил, что благодаря этому законопроекту дороги, приведенные в соответствие с нормативами, не будут разбиваться за 2-3 года эксплуатации. Штрафы с нарушителей будут направляться в региональные бюджеты, добавил депутат.