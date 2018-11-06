МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий полномочия министерства транспорта в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств на дорогах РФ.
Законопроектом предлагается расширить полномочия Минтранса России в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств, в том числе возможность установления метрологических требований к оборудованию, используемому на пунктах весогабаритного контроля.
Авторы инициативы отмечают, что предлагаемые изменения будут способствовать совершенствованию весогабаритного контроля транспортных средств, в том числе в части организации пунктов весогабаритного контроля, а также информирования водителей транспортных средств о возможных нарушениях весогабаритных параметров транспортного средства.
Он пояснил, что благодаря этому законопроекту дороги, приведенные в соответствие с нормативами, не будут разбиваться за 2-3 года эксплуатации. Штрафы с нарушителей будут направляться в региональные бюджеты, добавил депутат.