Путин рассказал о недобросовестной борьбе на мировом рынке вооружений

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами заявил, что конкуренты России в сфере ВТС часто прибегают к недобросовестным методам борьбы.

"Мы продолжим пристально следить за тенденциями мирового рынка вооружений, предлагать нашим партнёрам новые гибкие, удобные формы сотрудничества. Это тем более важно в нынешних условиях, когда наши конкуренты прибегают часто к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает нашей технике по качеству", — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.