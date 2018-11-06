Путин заявил о необходимости новой стратегии для торговли военной техникой

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Условия для торговли военной техникой существенно меняются, нужна переналадка привычных подходов и разработка новой комплексной стратегии действий, заявил президент России Владимир Путин.

"Существенно меняющиеся условия, в которых приходится вести торговлю военной техникой, требуют переналадки привычных подходов и разработки новой комплексной стратегии действий на обозримую перспективу. Словом, в сфере ВТС у нас есть и серьёзные достижения, и понимание стоящих перед нами масштабных задач", — сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.