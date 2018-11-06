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Политики и дипломаты из Латинской Америки примут участие в юбилейном ЯМЭФ

(обновлено: 14:08 06.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники Ялтинского международного экономического форума в Крыму. Архивное фотоУчастники Ялтинского международного экономического форума в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Делегация высокопоставленных чиновников, представителей бизнеса и общественников из 10 стран Латинской Америки примут участие в V Ялтинском экономическом форуме. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу форума.

Ялтинский международный экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Планируется, что в мероприятиях V Ялтинского экономического форума, который пройдет в Крыму в апреле 2019 года, примут участие более 30 человек из 10 стран Латинской Америки.

"Высокопоставленные политики, включая действующих чиновников, депутатов, дипломатов, а также лидеры общественного мнения, журналисты и бизнесмены из Мексики, Венесуэлы, Уругвая, Никарагуа, Кубы, Чили, Бразилии, Аргентины, Колумбии, Перу и других стран, общей численностью более 30 человек, планируют принять участие в пятом юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме", — цитируют РИА Новости сопредседателя "Деловой России" и Оргкомитета V ЯМЭФ Андрея Назарова.

Участники Ялтинского международного экономического форума в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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По его словам, в рамках деловой программы для латиноамериканской делегации будет сформирована отдельная секция, где будут обсуждаться вопросы дальнейшего сотрудничества и наращивания товарооборота между странами, также будут прорабатываться совместные инвестиционные проекты для реализации в Крыму и Латинской Америке.

Комментируя участие делегации Уругвая в V ЯМЭФ, вице-спикер Палаты представителей страны Николас Оливера подчеркнул, что Россия и евразийские страны могут быть отличными партнерами, которые способствуют развитию стран Латинской Америки.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"В России мы видим страну, которая неукоснительно выполняет свои обязательства. Это придает еще больший вес и первостепенное значение Ялтинскому международному экономическому форуму, который с каждым годом становится все представительнее. Диалог — единственный эффективный инструмент для разрешения конфликтов. Санкции же направлены против него. У России есть необходимые инструменты, чтобы развивать свой потенциал даже в условиях ограничений", — считает политик.

В свою очередь член Палаты депутатов Мексики Клаудиа Коричи Гарсия отметила, что ЯМЭФ поможет получить более полное представление не только о российской экономике в целом, но и о ситуации в Крыму.

"Для развития отношений нам нужна информация из первых рук и более полная картина событий в этом регионе, информация без предвзятости или предрассудков", – заявила парламентарий.
По словам советника по международным делам мэрии бразильского Сан-Паулу Энрике Домингеса, Ялтинский форум способствует становлению многополярного мира, основанного на разных экономических отношениях и Бразилия "весьма заинтересована в участии в Форуме".

Ялтинский международный экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кроме того, молодой дипломат отметил важность проведения Молодежного дня ЯМЭФ, где "молодые и яркие представители молодежи со всего мира могут рассказать о своих инициативах, которые старшие коллеги помогут претворить в жизнь".

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Республике Крым. Входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. Организаторы Форума – Правительство Республики Крым, Фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

В 2019 году Ялтинский экономический форум будет проходить с 18 по 20 апреля.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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