ДОХА, 6 ноя — РИА Новости. Нефтяная госкомпания Катара Qatar Petroleum выходит на мировой уровень, участвуя в проектах по разведке и добыче нефти и газа в Персидском заливе, Латинской Америке и Южной Африке, сообщил во вторник, выступая на открытии 47-ой сессии Меджлис аш-Шура (парламента) Катара эмир Тамим бен Хамад Аль Тани.

"Qatar Petroleum выходит на мировой уровень, участвуя в разведке и добыче нефти и газа за пределами Катара совместно с международными нефтяными и рядом региональных компаний. Она заключила соглашения по разведке и добычи нефти и газа в султанате Оман, Бразилии, Мексике, Аргентине и ЮАР", — отметил Аль Тани. Его выступление в парламенте транслировало катарское гостелевидение.

Он подчеркнул, что блокада Катара со стороны стран-соседей не повлияла на экспорт нефти и газа из эмирата. "Блокада не сказалась на экспорте нефти из Катара, государство придерживается всех обязательств по существующим контрактам", — сказал эмир.

С июня 2017 года соседние с Катаром Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ ввели его блокаду, запретив его судам, в том числе нефтяным танкерам, останавливаться в своих портах и проходить в их территориальных водах.