В "Ростехе" рассказали о сроках разработки двигателя для лайнера CR929

ЧЖУХАЙ (Китай), 6 ноя — РИА Новости. Двигатель для российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 может быть создан в течение как минимум десяти лет, сообщил во вторник журналистам глава делегации "Ростеха" на выставке Airshow China-2018 Виктор Кладов.

"Разработка двигателя займет не менее десяти лет, я думаю. Скорее всего, двигатель будет создан позже, чем самолет", — сказал Кладов.

Он пояснил, что на первом этапе, скорее всего, будет использован двигатель американской корпорации General Dynamics, на втором этапе уже будет использован двигатель совместного российско-китайского производства.

По словам Кладова, двигатель будет разработан на базе перспективного ПД-35.

Сегодня на авиасалоне был презентован полномасштабный макет CR929. Демонстрационная версия макета 1:1 включает в себя кабину экипажа и три класса компоновки пассажирского салона. Длина макета — 22 метра, высота — 6,5 метра, ширина — 5,9 метра.

Базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) и укороченным фюзеляжем (CR929-500).