Более 40 регионов России взаимодействуют с Китаем, рассказали в МЭР

ШАНХАЙ (Китай), 6 ноя – РИА Новости. Более 40 регионов России в настоящий момент взаимодействуют с Китаем, количество двусторонних проектов постоянно растет не только в объемах, но и по разнообразию сфер сотрудничества, заявил во вторник заместитель министра экономического развития Сергей Горьков на пленарной сессии в рамках мероприятий на полях Первого международного импортного ЭКСПО в Шанхае.

Горьков отметил, что открытие международной импортной выставки "является очень важным событием, показывает насколько открыта китайская экономика, с другой стороны есть возможность для российских компаний представить наши возможности для увеличения экспорта и нашего дальнейшего развития отношений".

"Очень важно, что большинство компаний (на ЭКСПО- ред.) представлены регионами РФ, нужно отметить, что довольно большое число регионов у нас взаимодействует с Китаем, и если раньше пальму первенства держали дальневосточные регионы и регионы Забайкалья, то теперь можно сказать, что в гонку, в хорошем смысле слова, уже включились более 40 регионов страны, и количество проектов увеличивается, не только в объемных показателях, но и охватывает все больше и больше направлений развития", — сказал Горьков.

По его словам, это "хорошее достижение, но все еще есть, куда расти, у нас во многом еще нереализованный потенциал, если мы говорим про 40 регионов, то всего их у нас более 80, есть кого подключать".

Говоря о товарообороте двух стран, он отметил, что "самое интересное, что товарооборот у нас развивается во всех направлениях, во всех отраслях без исключения, наблюдается рост российского экспорта на 40%, китайского импорта приблизительно на 10%, это говорит о том, что наши все сферы, наши отношения охвачены".

Первое импортное ЭКСПО в Шанхае (China International Import Expo) открылось в Шанхае в понедельник и продлится до 10 ноября, в нем принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира. Российские компании представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары.