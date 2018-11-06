Сбербанк заявил, что попавшие в Сеть документы не представляют угрозы

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Информационные системы Сбербанка не подвергались взломам, утекшие в сеть документы банка не содержат банковской, коммерческой тайны и персональных данных сотрудников и клиентов банка и не представляют интереса для злоумышленников, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.

На одном из специализированных сайтов был выложен архив с рабочей технической документацией Сбербанка. По данным банка, файлы входят в состав библиотеки для интеграции кассы с POS-терминалом торговой точки и работы с ним и содержат определение незначительных характеристик.

"Информационные системы Сбербанка не подвергались взломам. Присланные материалы не являются конфиденциальными, не содержат банковской, коммерческой тайны и персональных данных сотрудников и клиентов банка…. Информация не представляет интереса для злоумышленников", — сообщили в банке.

В Сбербанке также отметили, что обмен данной информацией возможен в том числе с подрядчиками через интернет для выполнения производственных задач.

В октябре на одном из специализированных сайтов для программистов появилась база данных, содержащая 421,7 тысячи записей о сотрудниках Сбербанка и нескольких "дочек", в том числе их имена, электронные адреса и логины для входа в операционную систему банка. Сбербанк тогда заявил РИА Новости, что ему известно о факте публикации в сети части адресной книги сотрудников, но утверждал, что утекшая база не представляет угрозы для клиентов и автоматизированных систем кредитной организации.