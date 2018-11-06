"Ростех" подтвердил предложение по передаче им и РЖД АО "ГЛОНАСС"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Ростех" подтвердил предложение по передаче акционерного общества "ГЛОНАСС" в РЖД и "Ростех", сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Ранее о возможной передаче 50 процентов акций АО "ГЛОНАСС " в Ростех и еще 50 — в РЖД написала газета "Коммерсант"

"Передача АО "ГЛОНАСС" в РЖД и Ростех позволит создать единую национальную транспортно-логистическую экосистему. Это обеспечит повышение экономической эффективности и уровня безопасности всего транспортно-логистического комплекса Российской Федерации, а также реализацию транзитного потенциала страны", — сказали в Ростехе.

Там пояснили, что передача АО "ГЛОНАСС" в РЖД и Ростех позволит привлечь средства частных инвесторов, и тем самым повысить эффективность и снизить затраты бюджетов всех уровней, финансовую нагрузку на бизнес и население.

"Проект даёт возможность создать защищенную национальную среду для навигационных данных в сфере автомобильного транспорта. Одним из эффектов передачи АО "ГЛОНАСС" в РЖД и Ростех может стать создание цифровых сервисов по осуществлению мониторинга транзита экспортно-импортных грузов, снижению времени прохождения транзитных мультимодальных грузов и интеграции с сопредельными государствами – Казахстаном, Белоруссией, Китаем, странами Евросоюза", — сказали в Ростехе.

В аппарате вице-премьера Юрий Борисова, курирующего ГЛОНАСС, и в АО "ГЛОНАСС" отказались от комментариев.