МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Научных данных о том, что в 2018 году часть американских лососевых рыб подошла к берегам РФ, пока нет; на рекордный вылов лососей российскими рыбаками повлияли как правила регулирования промысла, так и природно-климатические факторы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.

Управляющий партнер консалтингово-коммуникационного агентства в сфере АПК Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с РИА Новости высказал предположение, что в 2018 году существенные объемы лососевых рыб вместо Аляски могли направиться в сторону российских вод. Это добавило дополнительных проблем американским рыбакам, помимо торговой войны с Китаем, тогда как РФ получила рекордный улов лосося.

"Нет никаких научных данных о том, что в этом году часть американского лосося подошла к берегам России. Основу рекордного улова лососей в России в 2018 году составила горбуша, тогда как на Аляске недоловы на 30% были по кете и кижучу. Горбуши туда пришло больше, чем в 2016 цикличном году, хотя и меньше, чем прогнозировали ученые США", — сказали в свою очередь в Росрыболовстве.

Поскольку РФ практически отсутствует на американском рынке, то хороший улов лососевых в России на США не влияет. "На китайском и других восточно-азиатских рынках возможно обострение конкуренции между США и Россией на рынке рыбы, как отмечают эксперты", — добавили в ведомстве.

Росрыболовство отмечает, что на высокие подходы и уловы тихоокеанских лососей повлияли, в частности, правила регулирования промысла и охрана нерестилищ, меры искусственного воспроизводства и природно-климатические факторы.

"Прежде всего, пришла горбуша — короткоцикловая рыба, которая быстро реагирует на изменения в регулировании ее популяции. Заметно повлияли, как предполагают ученые, очень хорошие условия ее нагула и выживания в северной части Тихого океана в прошлый осенне-зимний период. И хотя наша отраслевая наука прогнозировала очень высокие подходы, ситуация все равно дополнительно анализируется", — сказали в пресс-службе.