ЧЖУХАЙ (Китай), 6 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. Филиппины проявляют интерес к закупке российских вертолетов и подводных лодок, Россия будет участвовать во всех их тендерах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в Чжухае Виктор Кладов.

Авиакосмический салон Airshow China-2018 пройдет в Чжухае с 6 по 11 ноября.

"И есть интересы (Филиппин) к вертолетной технике, и есть интерес к подводным лодкам. Мы знаем, что у них в планах строительство подводного флота. Поэтому, да, интерес имеется. Мы будем активно участвовать во всех тендерах, которые будут объявляться", — сказал Кладов.

Он отметил, что в этом году Россия впервые участвовала в оружейной выставке в Маниле.