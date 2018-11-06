МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам Юрию Борисову и Максиму Акимову совместно с госкорпорацией "Ростех" и РЖД в течение двух недель проработать вопрос создания в РФ единой цифровой транспортно-логистической системы на базе подконтрольного государству АО "ГЛОНАСС", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо, направленное в аппарат правительства 26 октября.

Создание такой системы предусмотрено программой "Цифровая экономика", отмечает издание. Представитель Акимова Алия Самигуллина подтвердила газете наличие такого поручения, отметив, что его срок еще не вышел, "вопрос прорабатывается". В аппарате Борисова от комментариев отказались.

Поручение дано в ответ на письмо гендиректора РЖД Олега Белозерова и гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова в адрес премьер-министра, в котором они предлагают проработать вопрос передачи 50% акций АО "ГЛОНАСС" в уставный капитал РЖД и 50% — в собственность "Ростеха", пишет газета. На втором этапе развития проекта главы РЖД и "Ростеха" предлагают рассмотреть возможность участия в АО "ГЛОНАСС" компании РТИТС (оператор госсистемы "Платон") путем приобретения на рыночных условиях дополнительной эмиссии 25,1% акций.

Передача "ГЛОНАСС" в РЖД и "Ростех" обеспечит повышение экономической эффективности и безопасности всего транспортно-логистического комплекса, а также реализацию транзитного потенциала страны, сообщили газете в "Ростехе". В Минтрансе изданию заявили, что о таком проекте министерству не известно.

Одна из целей вхождения в "ГЛОНАСС" новых участников — создание цифровых сервисов по контролю транзита экспортно-импортных грузов, снижению времени прохождения транзитных грузов и интеграции с сопредельными государствами, включая Казахстан, Белоруссию, Китай и страны ЕС, а также развитие проекта "Один пояс — один путь", ссылается газета на письмо РЖД и "Ростеха".

Предлагаемое создание "единой цифровой транспортно-логистической экосреды" может выразиться в оборудовании всех грузовых вагонов электронными датчиками, которые заменят осмотрщиков, и введением системы обязательного страхования грузов как минимум для транзита, следует из письма. Там также сообщается, что на железных дорогах будет создана "единая система цифрового контрольного оборудования", которая позволит "своевременно выявлять технические и коммерческие неисправности подвижного состава" и формировать дополнительные информационные сервисы для грузоотправителей и операторов, пишет газета.