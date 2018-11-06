Рособоронэкспорт рассказал о планах по продаже оружия за рубеж в 2018 году

ЧЖУХАЙ (Китай), 6 ноя — РИА Новости. Рособоронэкспорт выполнит план по продаже оружия за рубеж на сумму не менее 13,4 млрд долларов, сообщил РИА Новости руководитель делегации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в Чжухае Виктор Кладов.

"Несмотря на жесткую конкуренцию на внешнем рынке, несмотря на введенные против РФ санкции, план продажи экспорта оружия в 2018 году будет не ниже прошлогоднего, то есть не менее 13,4 миллиарда долларов", — сказал Кладов РИА Новости.

Авиакосмический салон Airshow China-2018 проходит в Чжухае с 6 по 11 ноября.