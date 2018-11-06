ОАК рассказала об ожидаемом спросе на российско-китайский самолет CR929

ЧЖУХАЙ (Китай), 6 ноя — РИА Новости. Спрос на создаваемый российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929 на китайском рынке, по оценкам Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК"), составит около одной тысячи машин в ближайшие 20 лет, заявил во вторник президент ОАК Юрий Слюсарь.

"Самолёт будет востребован. По нашим оценкам, в России мы планируем продать до 120 машин в ближайшие 20 лет. Китайский рынок, он на порядок больше — до 1000 машин", — сказал журналистам Слюсарь на полях Чжухайского авиасалона, где впервые был представлен демонстрационный макет самолёта.

Он подчеркнул, что Китай сейчас самый быстрорастущий рынок, а Юго-восточная Азия в ближайшие 20 лет — наиболее ёмкий сегмент в мировой гражданской авиации.

Во вторник ОАК и Китайская корпорация гражданского авиастроения (COMAC) впервые презентовали на открывшемся Чжухайском авиасалоне полномасштабный макет CR929.

Демонстрационная версия макета 1:1 включает в себя кабину экипажа и три класса компоновки пассажирского салона. Длина макета — 22 метра, высота — 6,5 метра, ширина — 5,9 метра. Салон оснащён двумя рядами кресел первого класса, тремя рядами кресел бизнес-класса и четырьмя рядами кресел эконом-класса, включая развлекательную систему.

Базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) и укороченным фюзеляжем (CR929-500).