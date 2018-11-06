ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперт: США добавили проблем рыбакам, "поделившись" лососем с Россией

312992
© Fotolia / Condor 36Свежий лосось. Архивное фотоСвежий лосось. Архивное фото
© Fotolia / Condor 36

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Существенные объемы лососевых рыб в текущем году вместо Аляски могли направиться в сторону российских вод, и тогда как рыбаки РФ получили рекордный улов лосося, их американские коллеги столкнулись с дополнительными проблемами, помимо торговой войны с Китаем, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингово-коммуникационного агентства в сфере АПК Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Продавцы рыбного отдела. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
В торговых сетях Приморья будут продавать рыбу по сниженным ценам

По данным Росрыболовства, объем вылова тихоокеанских лососей российскими рыбаками по состоянию на 31 октября составил 674,6 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года в 1,9 раза. Вылов лососей с учетом их жизненного цикла традиционно сравнивают по четным и нечетным годам, нечетные годы считаются более урожайными. Вылов тихоокеанских лососей в ходе путины 2017 года составил порядка 350 тысяч тонн.

Березнюк отметил, что рекордная путина лососевых на Дальнем Востоке уже повлияла на снижение цен на российском рынке, в первую очередь — на горбушу (до 80-100 рублей за килограмм в оптовом звене). "Путина также добавила серьезных проблем переработчикам и трейдерам в США. Производители на Аляске находятся сейчас в достаточно сложном положении", — добавил эксперт.

"Этот год для России по определению "рыбный", но из-за определенных природных явлений, которые иногда происходят в рыбодобыче, гораздо больший объем лососевых, который должен идти, в том числе, и в сторону берегов Аляски, повернул к берегам России. В результате американские компании добывают в этом году меньше лососевых, чем возможно было добыть даже в нечетный год", — сказал собеседник РИА Новости.

День оленевода, когда народы Крайнего Севера встречают весну. Архивное фото
© РИА Новости / Карина Ивашко
Ученые рассказали о роли рыбы в рационе коренных народов Севера
У американских рыбодобытчиков, трейдеров и переработчиков, продолжил Березнюк, есть и другая проблема: начало торговых войн между США и КНР. "Нам известно, что американские трейдеры сейчас активно контрактуют продукцию в Китае — основном рынке для американских рыбных компаний, и при этом стараются закупать лососевые и в России", — сказал эксперт.

"Только по итогам прошлого года Соединенные Штаты экспортировали в Китай свежемороженого лосося на сумму 297,4 миллиона долларов, в основном для переработки и дальнейшего реэкспорта на рынок США. В текущем году экспортная выручка США может серьезно снизиться", — заключил Березнюк.

Комментировать
Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
Статья не о чем. Совершенно не о чем
03:40
06.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена