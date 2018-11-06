МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Существенные объемы лососевых рыб в текущем году вместо Аляски могли направиться в сторону российских вод, и тогда как рыбаки РФ получили рекордный улов лосося, их американские коллеги столкнулись с дополнительными проблемами, помимо торговой войны с Китаем, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингово-коммуникационного агентства в сфере АПК Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По данным Росрыболовства, объем вылова тихоокеанских лососей российскими рыбаками по состоянию на 31 октября составил 674,6 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года в 1,9 раза. Вылов лососей с учетом их жизненного цикла традиционно сравнивают по четным и нечетным годам, нечетные годы считаются более урожайными. Вылов тихоокеанских лососей в ходе путины 2017 года составил порядка 350 тысяч тонн.

Березнюк отметил, что рекордная путина лососевых на Дальнем Востоке уже повлияла на снижение цен на российском рынке, в первую очередь — на горбушу (до 80-100 рублей за килограмм в оптовом звене). "Путина также добавила серьезных проблем переработчикам и трейдерам в США. Производители на Аляске находятся сейчас в достаточно сложном положении", — добавил эксперт.

"Этот год для России по определению "рыбный", но из-за определенных природных явлений, которые иногда происходят в рыбодобыче, гораздо больший объем лососевых, который должен идти, в том числе, и в сторону берегов Аляски, повернул к берегам России. В результате американские компании добывают в этом году меньше лососевых, чем возможно было добыть даже в нечетный год", — сказал собеседник РИА Новости.

У американских рыбодобытчиков, трейдеров и переработчиков, продолжил Березнюк, есть и другая проблема: начало торговых войн между США и КНР. "Нам известно, что американские трейдеры сейчас активно контрактуют продукцию в Китае — основном рынке для американских рыбных компаний, и при этом стараются закупать лососевые и в России", — сказал эксперт.

"Только по итогам прошлого года Соединенные Штаты экспортировали в Китай свежемороженого лосося на сумму 297,4 миллиона долларов, в основном для переработки и дальнейшего реэкспорта на рынок США. В текущем году экспортная выручка США может серьезно снизиться", — заключил Березнюк.