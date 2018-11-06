Торги топливом на бирже до 31 марта могут быть доступны лишь АЗС

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Допуск к биржевой торговле нефтепродуктами до 31 марта 2019 года, на срок действия соглашения о стабилизации рынка топлива в РФ, могут получить только АЗС и конечные мелкооптовые потребители — в целях исключения спекулятивных сделок, следует из протокола совещания у вице-премьера России Дмитрий Козака.

По итогам совещания, которое состоялось 31 октября, дано поручение "ФАС совместно с Банком России и АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" до 12 ноября 2018 года представить в правительство РФ согласованные предложения о внесении изменений в правила биржевой торговли нефтепродуктами, предусмотрев дополнительные механизмы обеспечения публичности и прозрачности проведения торговых процедур, а также предквалификацию участников торгов с допуском к участию в торгах на период до 31 марта только сетей АЗС и конечных промышленных и сельскохозяйственных мелкооптовых потребителей в целях исключения спекулятивных сделок на внутреннем рынке нефтепродуктов".

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

Вслед за достигнутым соглашением уже 1 ноября цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизились.