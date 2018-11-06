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Экономика

Кровавая нефть. Как работает черный рынок черного золота

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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти на Ближнем ВостокеДобыча нефти на Ближнем Востоке
© AP Photo / Hasan Jamali

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Мировой нелегальный рынок нефти — незаконная добыча черного золота, нефтяное пиратство, воровство топлива и его теневые продажи — оценивается в 133 миллиарда долларов в год. Главными игроками здесь выступают наркокартели и незаконные военизированные группировки разного толка. Как работает теневая нефтяная индустрия — в материале РИА Новости.

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© AP Photo / Giannis Papanikos
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Такая разная добыча

Среди сырьевых рынков нефтяной — крупнейший, с годовым объемом, приближающимся к 500 миллиардам долларов. К легальным продажам стоит добавить и теневые — на 133 миллиарда.

Это, кстати, больше, чем рыночная капитализация нефтяного гиганта British Petroleum (111 миллиардов долларов) или вся экономика такого нефтяного государства, как Кувейт (110 миллиардов).

Черный рынок нефти полностью повторяет структуру официальной нефтяной индустрии: добыча, транспортировка, переработка, реализация. Правда, есть специфика.

В первую очередь — в добыче. В легальном производстве лидируют Саудовская Аравия, США и Россия, в теневом — Мексика, Нигерия и Ирак.

Дело не только в том, что мировых лидеров официальной нефтяной индустрии знают все, а их двойники из теневого сектора известны лишь сотрудникам правоохранительных органов, поскольку это мексиканские наркокартели, нигерийские и курдские сепаратисты, а также ближневосточные террористические группировки.

Под добычей тут понимается совсем другое. В официальной индустрии это бурение скважин и откачка нефти из месторождений. В теневой — например, в Мексике — в первую очередь "доение" нефтепроводов через нелегальные врезки.

При сегодняшней стоимости черного золота одна врезка позволяет за десять минут откачать из трубы топлива на сто тысяч долларов. Прибыль выше, чем даже от продажи наркотиков.

Неудивительно, что госкомпания Petróleos Mexicanos (Pemex) выявляет по десять-пятнадцать новых врезок в день. Как сообщают мексиканские СМИ, врезки в трубопроводы — "бизнес на миллиарды песо, практикуемый как профессионалами, так и любителями везде, где работают трубопроводы Pemex".

Сотрудница банка проводит денежные операции с новыми купюрами номиналом 200 и 2000 рублей в банке ВТБ в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В результате только на участке трубопровода между городами Сьюдад-Мадеро и Кадерейта за последние пять лет через врезки украли около 2,7 миллиона баррелей нефти на общую сумму почти 300 миллионов долларов.

Всего же через нелегально врезанные сливные краны из мексиканских трубопроводов ежедневно утекает примерно 23 500 баррелей на сумму более полутора миллионов долларов.

Для врезки кранов в действующий трубопровод, находящийся под высоким давлением, требуются высококвалифицированные специалисты и дорогостоящее оборудование. Поэтому на первых ролях в этом бизнесе — богатые мексиканские наркокартели.

Впрочем, врезками они не ограничиваются. Еще один распространенный способ теневой нефтедобычи в Мексике — нападения на бензовозы. В мексиканском штате Табаско фиксируется около десятка таких нападений ежемесячно.

Машины при этом часто переворачиваются, что приводит к разливу нефти и пожарам, гибнут люди. Так произошло в марте 2016-го: автоцистерна перевернулась, местные бросились к ней с канистрами, чтобы собрать разливающееся топливо. Случайная искра, возгорание — погибли больше двадцати человек, в том числе дети.

Серьезные игроки

На мексиканском теневом рынке нефти главенствующее положение занимает наркокартель Zetas, организованный в конце 1990-х годов бывшими военнослужащими мексиканских Cил специального назначения.

Покупатель в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Помимо торговли наркотиками, оружием, людьми, Zetas контролирует "дойку" нефтепроводов в северных мексиканских штатах, перехватывает автоцистерны и осуществляет контрабандные поставки в США, где украденное топливо продают вдвое дешевле рыночной цены.

По оценкам мексиканских экспертов, картель контролирует около 40% теневого топливного рынка в Мексике, зарабатывая на этом более 400 миллионов долларов в год.

На долю наркокартеля Jalisco New Generation приходится примерно 22% черного рынка нефти, оборот — более 210 миллионов долларов в год.

В конце октября правительство США объявило рекордное вознаграждение в десять миллионов долларов за информацию о лидере этого картеля Немесио Сервантесе по прозвищу Эль Менчо.

Беспрецедентная сумма за голову Эль Менчо объясняется войной, которую Jalisco New Generation развязал с наркокартелем "Синалоа" за контроль над Тихуаной. Этот город на самой границе с США служит воротами для ввоза в Штаты из Мексики всевозможной контрабанды, в первую очередь наркотиков.

Jalisco New Generation под руководстом Эль Менчо стремится расширить нефтяное направление нелегального бизнеса, увеличив объемы контрабанды черного золота. Однако "Синалоа", специализирующийся на наркотрафике и занимающий весьма скромные позиции в теневой нефтеиндустрии (около шести процентов рынка), этому активно препятствует.

Результат различий в бизнес-стратегиях двух наркокартелей — война в Тихуане, унесшая в этом году уже более двух тысяч жизней.

В июле в городе убили 253 человека, в августе — 211, в сентябре — 214.

Американцы надеются, что арест Эль Менчо если не положит конец этому кровопролитию, то хотя бы сократит число жертв.

Это Африка

Поскольку в нефтедобывающих районах Нигерии активно действуют сепаратисты, вся отраслевая инфраструктура — от буровых вышек до трубопроводов и нефтехранилищ — регулярно подвергается вооруженным нападениям.

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Нигерийские "черные нефтяники" тоже практикуют врезки в нефтепроводы. Правда, в отличие от мексиканских наркокартелей, они не могут позволить себе квалифицированных специалистов и дорогостоящее оборудование. Действуют проще, хотя и не менее эффективно.

Обычно дают взятку оператору нефтепровода, который приостанавливает прокачку нефти по трубе на время, необходимое для врезки.

Есть даже стандартный тариф на такую услугу — шесть тысяч долларов, это половина годового дохода среднего нигерийца.

Иногда же "нефтяники" просто взрывают трубопровод. Прокачка останавливается, и можно без хлопот врезать в трубу сливной кран где-нибудь подальше от места взрыва.

По оценкам Нигерийской национальной нефтяной компании, только из трубопровода между городами Лагос и Илорин таким образом ежегодно похищают нефти на сумму более 300 миллионов долларов.

Если мексиканские наркокартели захватывают нефтецистерны, то нигерийские "нефтяники" занимаются банальным пиратством, нападая на танкеры в Гвинейском заливе.

Обычно экипаж запирают в трюме, а нефть перегружают на небольшие суда, транспортирующие топливо в соседние страны.

По оценкам экспертов Атлантического совета, 80% потребностей в топливе государства Бенин сегодня покрывается за счет нефти, украденной "черными нефтяниками" в соседней Нигерии.

Знающие люди утверждают, что армадой этих небольших судов владеют высокопоставленные чины нигерийской Службы национальной безопасности. Они же командуют пиратами и организуют нападения на танкеры в Гвинейском заливе.

Иракские курды, без ведома Багдада добывающие на своей земле нефть традиционными способами и контрабандой вывозящие ее в Турцию, на фоне мексиканских и нигерийских коллег по теневому нефтебизнесу выглядят унылыми традиционалистами и практически законопослушными гражданами. Хотя и занимают третье место в мире по объемам нелегальных операций с черным золотом.

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