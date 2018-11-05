Лавров отметил сохранение положительной динамики в торговле с Испанией

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Положительная динамика в торговле России и Испании сохраняется и в 2018 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров отметил плодотворную работу межправительственной смешанной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству, X заседание которой ожидается в ближайшее время, и успехи в туризме.
"Продвигаются туристические обмены. Этому во многом способствовало успешное проведение в 2016-2017 гг. перекрестного Года туризма. Ежегодно вашу гостеприимную страну посещает более 1 миллиона россиян. С удовлетворением констатирую постепенное увеличение испанских туристов в России. Их количество в минувшем году составило порядка 120 тысяч человек", — сообщил он.
Лавров 6 ноября посетит Мадрид, где проведет переговоры с испанским коллегой Жозепом Боррелем.