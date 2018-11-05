Лавров отметил сохранение положительной динамики в торговле с Испанией

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Положительная динамика в торговле России и Испании сохраняется и в 2018 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня Мадрид – наш важный партнер в Европе. Поддержанию доброжелательной атмосферы в двусторонних связях способствует регулярный политический диалог на высшем уровне. Устойчиво растет товарооборот, который по итогам прошлого года увеличился на 20,6%, достигнув 5,3 миллиарда долларов. Положительная динамика сохраняется и в нынешнем году", — сказал министр в интервью испанскому изданию "Эль Паис"

Лавров отметил плодотворную работу межправительственной смешанной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству, X заседание которой ожидается в ближайшее время, и успехи в туризме.

"Продвигаются туристические обмены. Этому во многом способствовало успешное проведение в 2016-2017 гг. перекрестного Года туризма. Ежегодно вашу гостеприимную страну посещает более 1 миллиона россиян. С удовлетворением констатирую постепенное увеличение испанских туристов в России. Их количество в минувшем году составило порядка 120 тысяч человек", — сообщил он.

Лавров 6 ноября посетит Мадрид, где проведет переговоры с испанским коллегой Жозепом Боррелем.