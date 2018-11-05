В иранском ЦБ заявили, что предусмотрели альтернативы SWIFT, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что банк предусмотрел альтернативные системы, способные заменить международную межбанковскую систему SWIFT, сообщает иранское агентство IRIB.

Ранее компания SWIFT проинформировала, что приостанавливает доступ некоторых иранских банков к своей системе обмена данными. При этом компания подчеркнула, что ее "миссия по-прежнему заключается в том, чтобы быть нейтральным глобальным поставщиком" услуг. SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Соучредителями системы являются 248 банков из 19 стран.

"Были приняты необходимые меры для точного регулирования ресурсов и валютных расходов, а валютные резервы страны (Иран — ред.) были увеличены до желаемого уровня. Кроме того, учитывая возможность прерывания услуг системы SWIFT, Центральным банком были предусмотрены альтернативные системы для банковского взаимодействия с торговыми партнерами", — заявил Хеммати.

По его словам, в настоящий момент Иран ведет переговоры с торговыми партнерами касательно мер дальнейшего взаимодействия.

"Объявленные санкции уже были предсказаны Центральным банком, поэтому были запланированы различные меры на этот случай, даже для вещей, выходящих за рамки этих санкций", — добавил Хеммати.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.