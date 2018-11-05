Помпео оценил потери Ирана в торговле нефтью в 2,5 миллиарда долларов

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран с мая потерял более 2,5 миллиарда долларов нефтяных доходов, с иранского рынка ушли или отказались вести бизнес более 100 компаний.

"Более 20 стран сократили до нуля импорт сырой нефти (из Ирана). Режим с мая потерял более 2,5 миллиарда долларов нефтяных доходов", — сказал Помпео журналистам. По его словам, с мая более 100 компаний ушли с иранского рынка или отменили планы вести бизнес с этой страной.

"Сегодняшние санкции ускорят быстрый спад международной экономической деятельности Ирана с начала имплементации нашей стратегии в мае", — заявил госсекретарь США.

Он вновь пригрозил, что те, кто попытается избежать санкций, столкнутся с последствиями, в том числе с возможными санкциями. Помпео подчеркнул, что продолжение бизнеса с Ираном в обход санкций будет в конечном счете "гораздо более болезненным" решением, нежели уход с иранского рынка.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.