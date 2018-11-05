ШАНХАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил попытки недобросовестной конкуренции в мире в сфере цифровой экономики, поэтому РФ и КНР важно выступать совместно в этой сфере.

"Эта сфера (цифровой экономики — ред.) очень конкурентоспособна, и в ряде случаев нас пытаются "отжать", не допуская нас к тем или иным сервисам, программам, упрекая в том, что мы нарушаем в той или иной степени чьи-то права. Иногда, наверно, это тоже происходит и с этим нужно разбираться. Но в любом случае попытки недобросовестной конкуренции в этой сфере присутствуют, и в этом смысле очень важно, чтобы мы в ряде направлений выступали совместно", — сказал Медведев, выступая на онлайн конференции в Шанхайской медиагруппе.