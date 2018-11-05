Медведев объяснил, почему России невыгодны максимальные цены на нефть

ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя — РИА Новости. Максимально высокие цены на нефть невыгодны России, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Всякое давление создаёт и проблемы, и определённые перспективы. Действительно, наша экономика столкнулась с ситуацией, которая была связана с понижением цены на нефть, а для нашей страны это важный фактор. Но в настоящий момент, скажем прямо, цены выровнялись, и мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы цены были максимально высокими",- сказал Медведев в ходе онлайн-конференции с Шанхайской медиагруппой.

Он отметил, что максимальная цена на нефть грозила бы остановкой развития экономики. "Нам нужны разумные цены, и сейчас с этим всё в порядке",- сказал он.

По его словам, другим фактором в экономике стали санкции, но в имеющихся ограничениях Россия нашла источник собственного развития. Как отметил премьер, сельское хозяйство РФ из-за санкций стало развиваться ударными темпами.