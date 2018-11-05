ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя — РИА Новости. Новый банк развития (НБР) готов участвовать в реализации программ правительства РФ, в том числе в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, об этом в беседе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил президент банка Кундапур Ваман Каматх.

Медведев в рамках официального визита в Китай встретился с Каматхом. Во время беседы были обсуждены дальнейшее развитие банка, усиление "пайплайна" проектов, планы НБР по выходу на финансовые рынки стран-членов и открытие региональных офисов банка.

Каматх проинформировал Медведева о получении банком долгосрочного кредитного рейтинга АА+ от международных рейтинговых агентств S&P и Fitch, об увеличении портфеля одобренных инвестиционных проектов — до 26 с кредитами на общую сумму 6,5 миллиардов долларов.

На встрече было отмечено, что НБР готов поддержать реализацию повестки правительства РФ в области экономического развития и инфраструктурных программ. В том числе банк готов активно участвовать в финансировании проектов в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Новый банк развития создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР с целью мобилизации ресурсов для проектов в области инфраструктуры в БРИКС, а также других странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Для выполнения поставленной цели НБР поддерживает государственные или частные проекты путем предоставления займов, гарантий, участия в капитале и иных финансовых инструментах. Штаб-квартира банка располагается в Шанхае.