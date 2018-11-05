Медведев осмотрел стенды с российской сельхозпродукцией на ЭКСПО в Шанхае

ШАНХАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осмотрел стенды с пищевой и сельскохозяйственной продукцией российских компаний, представленных на Первой китайской международной импортной выставке в Шанхае.

Председатель правительства РФ в эти дни находится с официальным визитом в КНР. В понедельник в Шанхае он принял участие в церемонии открытия Первого китайского импортного ЭКСПО.

Премьеру показали экспозиции российских компаний по производству пищевой и сельскохозяйственной продукции, это компании, работающие в том числе в центральной части страны, на Дальнем Востоке, в Сибири.

Среди представленной на выставке российской продукции есть кондитерские изделия, мясная, масложировая, винодельческая продукция, дикоросы — лесные ягоды и грибы, другие товары.

Медведев в ходе посещения поинтересовался у российских производителей спецификой товаров, тем, как идёт сотрудничество компаний с китайскими торговыми сетями, как им помогает Российский экспортный центр. Как сообщил Медведев на церемонии открытия выставки, этот центр в ходе нынешнего ЭКСПО откроет представительство в Шанхае.

Один из производителей обратил внимание на большую популярность у китайских потребителей продуктов из облепихи, которая снижает уровень сахара в крови.

"Весь форум как раз посвящён тому, что Китайская Народная Республика не только экспортирует свои товары всему миру, но и готова их приобретать… Рынок большой, занимайтесь", — отметил премьер.

На одном из стендов ему в подарок вручили набор "сибирское долголетие", в который вошли в том числе кедровое молочко, экстракт чаги.

Премьеру продемонстрировали и приготовленное здесь же из российских продуктов блюдо — это были томленые в печи гуси по старорусскому рецепту. Повара пообещали "кормить и удивлять" гостей выставки блюдами из российских продуктов каждый день на протяжении всей недели, пока будет работать ЭКСПО.

Некоторые производители в беседе с премьером затронули волнующие их темы, в частности обратили внимание на вопросы, связанные с реализацией мясной продукции, поставками сои.