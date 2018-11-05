Нефть незначительно дешевеет после введения санкций США против Ирана

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются примерно на 0,5% после того, как вступили в силу санкции США против Ирана, инвесторы ожидают окончательных условий по поводу исключений на покупку иранской нефти другими странами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.11 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45%, до 72,5 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,57%, до 62,78 доллара за баррель.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. О более точных деталях по условиям станет известно позднее в понедельник.

В прошлую пятницу, 2 ноября, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты сделают исключение из санкций для восьми стран, которые импортируют нефть из Ирана. Он отметил, что планируется сделать временные исключения для восьми юрисдикций, но только на том основании, что они демонстрируют существенное сокращение импорта сырой нефти из Ирана.

Позднее в тот же день спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук отметил, что исключения из антииранских санкций США, которые будут предоставлены восьми странам, будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.