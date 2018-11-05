Медведев призвал призвал активнее выдавать кредиты в рублях и юанях

ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя — РИА Новости. Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что считает правильным в дальнейшем наращивать взаимное кредитование между Россией и Китаем в национальных валютах, в частности, речь идет о займах на реализацию инвестиционных проектов.

Председатель правительства РФ в эти дни находится с официальным визитом в КНР. В понедельник в Шанхае он принимает участие в открытии первого Китайского международного импортного ЭКСПО. Выступая на церемонии открытия ЭКСПО, российский премьер подчеркнул, что сейчас как никогда крепки межгосударственные отношения РФ и Китая.

"Они не зависят от экономической, политической конъюнктуры и строятся на взаимном уважении, с учетом интересов друг друга. Это создает основу для развития торгово-экономических, инвестиционных связей, для расширения взаимных расчетов в национальных валютах. Считаю правильным дальнейшее наращивание объемов взаимного кредитования — и в юанях, и в рублях — имея в виду те займы, которые идут на инвестиционные проекты", — заявил Медведев.

Тем более, продолжил он, расчеты в национальных валютах "позволяют укреплять стабильность международных экономических отношений, российско-китайских отношений в условиях, когда целый ряд резервных валют становятся менее надежным инструментом для международной торговли".

Первое Китайское международное импортное ЭКСПО (China International Import Expo) открылось в Шанхае в понедельник и продлится до 10 ноября. В выставке принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира. Российские компании представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары. Делегацию из РФ возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.