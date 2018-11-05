Си Цзиньпин пообещал защищать интересы иностранных компаний в Китае

ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя – РИА Новости. Пекин намерен улучшить правовую систему в отношении иностранных компаний, работающих в Китае, защищать их интересы и строго наказывать за нарушения их прав, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия первого Китайского международного импортного ЭКСПО.

"Мы намерены формировать благоприятный бизнес-климат мирового уровня. Китай намерен ускорить принятие закона об иностранных инвестициях, повышать уровень открытости и прозрачности правовой системы, связанной с иностранными государствами", — сказал он.

По его словам, "Китай будет уважительно относиться к общепринятым международным нормам предпринимательской деятельности и обеспечивать равное беспристрастное отношение ко всем зарегистрированным на территории Китая предприятиям".

"Мы намерены защищать законные права и интересы иностранных предприятий, решительно бороться с нарушениями законных прав иностранных предприятий, в частности, нарушением прав интеллектуальной собственности, строго наказывать за такие нарушения, повышать качество и эффективность контроля за интеллектуальной собственностью, ввести систему штрафов за нарушения прав иностранных компаний", — подчеркнул китайский лидер.

Он отметил, что все страны должны совершенствовать бизнес-среду, решить имеющиеся проблемы, перестать оправдывать себя и винить других.

Первое Китайское международное импортное ЭКСПО (China International Import Expo) открылось в Шанхае в понедельник и продлится до 10 ноября. В выставке принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира. Российские компании представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары. Делегацию из РФ возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.