Россия и Китай планируют подписать генконтракт по тяжелому вертолету

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Генеральный контракт на реализацию проекта по разработке гражданского тяжелого вертолета Россией и Китаем планируется подписать 7 ноября в ходе встречи глав правительств двух стран, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата кабмина РФ Сергея Приходько.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начинает визит в Китай. В среду в Пекине он встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

По словам Приходько, в рамках реализации проекта совместной разработки перспективного гражданского тяжелого вертолета (AHL) с мая 2014 года "Вертолеты России" и китайская авиакомпания Avicopter провели 24 раунда контрактных переговоров.

"В мае стороны парафировали все тексты субконтрактов, в октябре – завершили согласование и парафировали текст генерального контракта. Подписание генконтракта и всех субконтрактов запланировано в ходе 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая 7 ноября", — сказал он.