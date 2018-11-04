Эксперт прокомментировал включение Бурятии и Забайкалья в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя – РИА Новости. Включение Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа позволит упростить координацию международных транспортных и энергетических проектов, а также повысит вовлеченность этих двух регионов в федеральную политику, полагает политолог Марат Баширов.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

"Это закономерное решение, я бы сказал, восстановление справедливости, потому что эти регионы больше тяготеют к территориям, которые сопряжены с Дальним Востоком и Китаем. Есть совместные проекты с КНР – энергетика, транспортные коридоры, и эти факторы и сыграли свою роль. Такое решение облегчит координацию транспортных и энергетических проектов", — сказал РИА Новости политолог.

По его словам, учитывая двойной статус Юрия Трутнева – полпреда президента РФ в ДФО и заместителя председателя правительства РФ, Бурятия и Забайкальский край облегчат координацию с федеральными структурами.

"Это благо для этих двух регионов – и в финансовом плане, и в плане вовлеченности в федеральную политику", — отметил собеседник агентства.