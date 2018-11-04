В Минвостокразвития пообещали развивать Бурятию и Забайкалье

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Козлов после включения Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) обещает сделать все для их максимального развития наравне с другими дальневосточными регионами.

В воскресенье стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в ДФО. Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

"В контексте министерства, конечно, работа предстоит большая! Мы сделаем все, чтобы преференции развития Дальнего Востока, которые сейчас набирают обороты в девяти регионах, максимально развивались и в еще двух новых регионах. Новых для Дальнего Востока в контексте территорий, но таких близких в плане взаимоотношения людей", — сказал РИА Новости Козлов.

"Дальневосточный регион и Забайкалье всегда были связаны друг с другом. У многих и там, и там живут друзья, близкие люди, родственники. Границы — это же условно, когда хочется встретиться, поговорить", — добавил он.