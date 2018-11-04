ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Санкции США против Ирана увеличат влияние РФ на нефтяном рынке, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли.

"Это поможет производителям нефти, поскольку цены начнут расти. И Россия является одним из значимых производителей нефти. Это определенно увеличит ее относительную власть на нефтяном рынке. В этом нет сомнений", — считает собеседник агентства.

По его мнению, для большинства в Белом доме — для советника по национальной безопасности Джона Болтона, для госсекретаря Майка Помпео — приоритетом является Иран и его действия на Ближнем Востоке и вне региона. "Так что расплата за сдавливание и ущемление Ирана — это предоставление выгод для такой страны, как Россия. Я думаю, они (в администрации — ред.) готовы это проглотить", — полагает бывший высокопоставленный представитель американской администрации, а ныне президент "Международной кризисной группы".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

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