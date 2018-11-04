Новый механизм ЕС по Ирану может включать в себя бартер, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Новый механизм ЕС по Ирану для избежания американских санкций может включать в себя бартерную систему, а также параллельный финансовый канал, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм специального назначения SPV для расчетов с Ираном для обхода санкций США.

"Насколько я понимаю, это будет сочетание параллельного финансового канала и бартерной системы. Не вдаваясь в технические детали, главное — иметь механизм, который был бы неуязвим по отношению к санкциям США. Этот механизм не включает в себя организации, деньги или все то, что касается финансовой системы США. Если это ее затрагивает, то длинная рука США может достичь их и наложить санкции. Они работают над своего рода параллельной финансовой системой, бартерными обменами. В обмен на нефть вы получаете товары. Что-то из этого работает через третьи страны, такие как Россия, и что-то может быть просто финансовым каналом, который независим или не затрагивает американский доллар", — отметил собеседник агентства.

"Европейцы сказали мне, что они планировали представить пакет (мер — ред.) Ирану перед 4 ноября. Это было их намерением", — сообщил бывший высокопоставленный представитель американской администрации, а ныне президент "Международной кризисной группы".

При этом он не исключил, что "это могло измениться" из-за того, что произошло в Дании.

Ранее глава датского МИД Андерс Самуэльсен заявил, что Дания отозвала посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране. Глава датской Службы разведки и безопасности (PET) заявил, со своей стороны, что иранские спецслужбы готовили покушение на территории Дании. Представитель МИД Ирана обвинения отверг.

В то же время, Малли отметил, что Европа не сможет свободно вести торговлю с Ираном даже при наличии нового механизма.

"Это будет ограничено, и это еще не было опробовано. Политический символизм, вероятно, настолько же важен, как и экономические выгоды. Опять-таки, для Ирана это доказательство того, что Европа старается, Европа готова противостоять президенту (президенту США Дональду) Трампу, что Европа готова проявлять изобретательность и стремиться к механизму, пусть если он и не является идеальным", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.

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