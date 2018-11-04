Эксперт предсказал, как отреагируют цены на нефть на санкции США по Ирану

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Цена на нефть в связи санкциями США против Ирана, которые должны вступить в силу с 5 ноября, не вырастет выше 77 долларов за баррель, считает эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.
Как сообщила эксперт, экспорт иранской нефти по разным данным уже сократился на 800 тысяч баррелей в сутки с мая 2018 года. От иранской нефти отказались Корея и Япония, а также НПЗ, принадлежащие индийской Reliance. Кроме того, европейские потребители также постепенно отказывались от импорта из Ирана, напомнила Грушевенко.
"Таким образом, снижение поставок из Ирана может перешагнуть рубеж в 1 миллион баррелей в сутки. Это не такой большой объем для мирового рынка, однако Иран часто поставляли с дисконтом, более того перебои в Ливии и Нигерии, а также стремительно снижение добычи в Венесуэле — все эти факторы усугубляют ситуацию, и мы видим, что в начале месяца нефть начала расти", — сказала РИА Новости эксперт.
"Ввиду длительных выходных, цена на нефть может составить не более 77 долларов за баррель", — добавила Грушевенко.