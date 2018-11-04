Эксперты рассказали, как рубль отреагирует на санкции США против Ирана

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Курс рубля спокойно отреагирует на ожидаемое введение США 5 ноября санкций против Ирана с запретом на экспорт этой страной нефти, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Санкции вряд ли могут серьезно сказаться на курсе рубля, считает Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс". "Во-первых, введение санкций является ожидаемым событием. Предполагаемое выбытие с рынка 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки в результате антииранских санкций уже учтено в ее ценах. В условиях же буксующих котировок из-за замедления темпов роста мировой экономики это должно оказывать им поддержку. Если цены на нефть марки Brent в ближайшее время не сползут ниже 70 долларов за баррель, то рубль вряд ли выйдет за пределы диапазона 65-68 против доллара", — сказала она.

Выраженного стресса для рубля в связи с санкциями против Ирана может и не быть, также полагает Анна Бодрова из компании "Альпари". О санкциях было известно заранее, их эффект уже отражен в биржевых котировках своей большей частью, добавила она. Для самого же доллара риск состоит в снижении объема расчетов с его применением из-за широкого использования санкционных механизмов в американских интересах, считает Бодрова.

"Это долгосрочный процесс, он может занять годы, но рано или поздно администрация США столкнется с падением уровня доверия к доллару из-за непредсказуемости внешней политики США и политической агрессии Белого дома. Страны-участницы мирового торгового процесса будут искать варианты обхода доллара во избежание неприятностей в дальнейшем", — сказала она. Впрочем, в краткосрочном периоде санкции окажутся позитивом для доллара, поскольку мир будет нуждаться в активах "тихой гавани", и американский доллар пока еще яркий представитель этого отряда, добавила Бодрова.