МОНТЕВИДЕО, 4 ноя — РИА Новости. Соглашение между Россией и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) было бы "потрясающим", заявила РИА Новости вице-президент Уругвая Лусия Тополански.

"В течение многих лет Уругвай сотрудничает с Россией … Я полагаю, что эта связь является главной не только для нашей страны, но и для региона, соглашение между Россией и МЕРКОСУР было бы потрясающим", — отметила Тополански.

Вице-президент добавила, что несмотря на то, что МЕРКОСУР не имеет договора с Россией, (подписание договора — ред.) не следовало бы исключать, потому что "чем больше возможностей, тем более благоприятной будет ситуация". "Самые крупные страны-участники МЕРКОСУР иногда имеют такие возможности, какими не располагают самые маленькие… Мы должны понимать, что нам нельзя пренебрегать никакими перспективами", — сказала она.

"Невероятное величие России предоставляет для Уругвая множество возможностей; я бы хотела сесть в поезд по Транссибирской магистрали и проехать по всему маршруту до конца, потому что он почти доходит до нашего континента", — добавила Тополански.

Спикер Госдумы РФ Иван Мельников, приехавший в составе российской делегации на парламентский форум и Саммит глав парламентов государств, входящих в "Группу двадцати", добавил, что на встрече с Тополански были обговорены некоторые аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе помощь в восстановлении Законодательного дворца в Уругвае.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. На них приходится 250 миллионов человек населения и более 75% совокупного ВВП континента.