На совещании у Козака обсудили ответственность за соглашения по топливу

МАГАДАН, 3 ноя — РИА Новости. Решение о солидарной ответственности нефтяников за выполнение соглашений по топливу зафиксировано в протоколе совещания по ситуации на топливном рынке, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телепрограмме "Вести в субботу".

"Другого выхода нет. Если кто-то хулиганит, то он наносит ущерб другим. Поэтому такое решение было принято и оно зафиксировано в протоколе нашего совещания", — ответил Козак на вопрос о введении солидарной ответственности для компаний при выполнении соглашений по топливу.

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ вечером 31 октября на совещании у Козака согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись о заключении соглашений, в которых определен уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Козак говорил, что за выполнение соглашений будет введена солидарная ответственность.

Представитель Козака Илья Джус 1 ноября вечером сообщил, что крупнейшие нефтекомпании РФ подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством по топливу, вертикально интегрированные компании (ВИНК) и независимые НПЗ по состоянию на 1 ноября выполнили договоренности по снижению оптовых цен на бензин и дизтопливо.