Фондовые рынки ждут итоги выборов в конгресс США, рассказал аналитик

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Введение очередного пакета санкций США против Ирана не должно вызвать сильных движений на мировых фондовых площадках, так как уже учтено ими, для рынков сейчас важнее итоги выборов в американский конгресс, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

"Вся тема с Ираном уже была отыграна подъемом нефтяных котировок марки Brent до 86 долларов. Сейчас основной момент – выборы в американский конгресс 6 ноября, перед которыми мы увидели 1 и 2 ноября сильнейшее снижение цен на нефть. Я думаю, после выборов в конгресс нефтяные котировки плавно начнут восстанавливаться. С введением санкций каких-то сильных всплесков на нефтяном и фондовом рынке быть не должно", — прокомментировал РИА Новости аналитик.

При этом Дроздов замечает, что мировые фондовые рынки сейчас плавно восстанавливаются после снижения вслед американскими индексами, которые упали примерно на 10% в октябре. "Тем не менее, до выборов в конгресс США будет определенная волатильность. До конца года инвесторы будут смотреть на итоги выборов, какая партия займет большинство в конгрессе. Впрочем, до конца года американские рынки имеют неплохие шансы на рост, так как идут неплохие отчеты компаний и продолжаются программы выкупа акций", — сказал он.

В то же время на российские биржи, по словам эксперта, сильнее повлияет возможное принятие второго пакета санкций по "делу Скрипалей". "Если говорить о российским рынке, то у нас идет полнейшая раскорелляция с ценами на нефть и западными площадками, поэтому здесь своя игра. Основным риском для нашего рынка будет как раз обсуждение второго санкционного пакета в связи со Скрипалями, который американцы будут обсуждать после проведения выборов. В общем, отправной точкой для мировых и отечественных рынков будут итоги американских промежуточных выборов в конгресс США", — резюмировал аналитик.