Козак исключил введение госрегулирования цен на топливо

МАГАДАН, 3 ноя — РИА Новости. Ввести государственное регулирование цен на топливо сейчас невозможно, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телепрограмме "Вести в субботу".

По его словам, подобное "мы уже проходили".

"За 30 лет сложился такой рынок, такая структура рынка, невозможно будет ввести государственное регулирование. Либо мы опять же через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, либо будет дефицит", — сказал Козак.

При этом он отметил, что у правительства есть все инструменты и ресурсы, чтобы сдержать уровень цен на топливо в пределах инфляции.

Соглашение по ценам

"Именно об этом мы договорились, нефтяники согласились с этим за одну ночь", — добавил вице-премьер.

Вечером 31 октября у Козака прошло совещание, на котором Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке.

Как отметил вице-премьер, уже на следующий день началось снижение цен на различные виды топлива.

"Розничный рынок реагирует на изменения на оптовом рынке, и через несколько дней мы почувствуем эти изменения", — добавил он.

Козак также рассказал, что в протоколе совещания зафиксировано решение о солидарной ответственности нефтяников за выполнение соглашения.

"Другого выхода нет. Если кто-то хулиганит, то он наносит ущерб другим", — заключил вице-премьер.

В начале недели премьер-министр Дмитрий Медведев отметил рост цен на бензин и поручил провести консультации с нефтяными компаниями. При этом он пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если соглашение о заморозке внутренних цен не будет достигнуто.