МЭР утвердило перечень законов для оценки их влияния на бизнес

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Минэкономразвития РФ утвердило список из 17 нормативных актов для оценки их влияния на деловой климат, сообщила пресс-служба ведомства.
"Через процедуру ОФВ пройдут 17 законов, постановлений правительства и ведомственных приказов", — говорится в сообщении.
Из 150 полученных предложений Минэкономразвития отобрало 17 наиболее значимых для бизнеса документов. Уточняется, что экспертиза будет проходить в три этапа. Первый этап включает анализ реальных эффектов от действия закона, на втором этапе свою позицию представят экспертное и деловое сообщества.
"После этого Минэкономразвития даст свое заключение и предложит либо внести в документ поправки, исключив избыточные нормы, либо сохранить действующее регулирование. Окончательное решение будет принимать правительственная комиссия по административной реформе", — поясняется в сообщении.