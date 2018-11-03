МЭР утвердило перечень законов для оценки их влияния на бизнес

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Минэкономразвития РФ утвердило список из 17 нормативных актов для оценки их влияния на деловой климат, сообщила пресс-служба ведомства.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании подкомиссии по оценке фактического воздействия (ОФВ) утвердил план оценки действующих нормативных актов на 2019 год.

"Через процедуру ОФВ пройдут 17 законов, постановлений правительства и ведомственных приказов", — говорится в сообщении.

Из 150 полученных предложений Минэкономразвития отобрало 17 наиболее значимых для бизнеса документов. Уточняется, что экспертиза будет проходить в три этапа. Первый этап включает анализ реальных эффектов от действия закона, на втором этапе свою позицию представят экспертное и деловое сообщества.

"После этого Минэкономразвития даст свое заключение и предложит либо внести в документ поправки, исключив избыточные нормы, либо сохранить действующее регулирование. Окончательное решение будет принимать правительственная комиссия по административной реформе", — поясняется в сообщении.