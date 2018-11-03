В Москве провели контрольную закупку молока и сыра

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова и председатель Правления Национального союза производителей молока (Союзмолока) Андрей Даниленко провели совместно со СМИ контрольную закупку образцов твердого сыра в ценовой категории до 500 рублей за килограмм и питьевого молока (жирностью 3,2%) в дискаунтере и супермаркете в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Соглашение о сотрудничестве, борьбе с фальсификацией молочной продукции было подписано между "Союзмолоком" и Роспотребнадзором в рамках Восточного экономического форума.

Вся отобранная на "контрольной закупке" продукция будет исследована в лаборатории Роспотребнадзора.

Попова отметила, что ведомство ведёт контроль за качеством молочной продукции на постоянной основе.

"Мы не выбираем производителей, мы не пытаемся оценить рынок в целом, потому что это практически невозможно, мы понимаем, что во многих странах мира и практически везде есть проблемы с подменой продуктов… Но мы страна, ориентированная на заботу о гражданах, заботу о людях, на то, чтобы люди получали качественные продукты питания, обеспечивающие им здоровье", — заявила Попова.

"Мы снимаем подряд все представленные на полке продукты молочные… при вас же они будут, как это положено, обезличены, опечатаны, сложены в сумки-холодильники и отправлены в лабораторию. Мы готовы представить вам все этапы проведения исследования и ознакомить со всеми полученными результатами. Я уверена, что такая открытость, такой подход позволит нам более эффективно наводить порядок на рынке", — резюмировала Попова.