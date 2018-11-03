В Москве провели контрольную закупку молока и сыра

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова и председатель Правления Национального союза производителей молока (Союзмолока) Андрей Даниленко провели совместно со СМИ контрольную закупку образцов твердого сыра в ценовой категории до 500 рублей за килограмм и питьевого молока (жирностью 3,2%) в дискаунтере и супермаркете в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Вся отобранная на "контрольной закупке" продукция будет исследована в лаборатории Роспотребнадзора.
Попова отметила, что ведомство ведёт контроль за качеством молочной продукции на постоянной основе.
"Мы снимаем подряд все представленные на полке продукты молочные… при вас же они будут, как это положено, обезличены, опечатаны, сложены в сумки-холодильники и отправлены в лабораторию. Мы готовы представить вам все этапы проведения исследования и ознакомить со всеми полученными результатами. Я уверена, что такая открытость, такой подход позволит нам более эффективно наводить порядок на рынке", — резюмировала Попова.