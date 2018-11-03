В Белоруссии пресекли ввоз в Россию более 17,5 тонн польских яблок

МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Таможенники Белоруссии пресекли незаконный ввоз на территорию РФ более 17,5 тонн польских яблок, сообщила в субботу пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

"Мобильной группой оперативной таможни установлена попытка перемещения в Российскую Федерацию более 17,5 тонн польских яблок без необходимых товаросопроводительных документов", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, яблоки перемещались в грузовом автомобиле с российскими регистрационными номерами.

"На крупную партию свежих фруктов водитель-экспедитор российской фирмы-перевозчика не представил никаких документов, в том числе и подтверждающий безопасность продукции для потребления фитосанитарный сертификат. Стоимость яблок составила порядка 20 тысяч (белорусских) рублей (более 9,4 тысячи долларов)", — уточнила пресс-служба.

Оперативная таможня по этому делу начала административный процесс в соответствии с частью 4 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Белоруссии. Статья предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.

РФ в августе 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В октябре глава Минсельхоза РФ на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что попавшая под российское продовольственное эмбарго продукция продолжает поступать в Россию через территорию Белоруссии. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские компании в том, что они поставляют в Россию через Белоруссию продукцию, которая отнесена к санкционной. По его словам, за этим "стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами".