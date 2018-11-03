Трамп ставит Венесуэлу на грань дефолта, считают аналитики

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Новые санкции США в отношении Венесуэлы нанесут колоссальный ущерб экономике страны, которая в последнее время находится в глубоком кризисе, — блокировка любых транзакций с золотым запасом помешает стране выплачивать долги и развивать экономику. Ответной реакцией может стать экспорт золота Венесуэлы на черный рынок, считают аналитики и эксперты, опрошенные "Вестником золотопромышленника" (входит в МИА "Россия Сегодня").
В связи с этим Вашингтон запрещает американцам осуществлять операции "в секторе золотодобычи Венесуэлы". Отмечается, что данные меры могут быть распространены на "любой другой сектор венесуэльской экономики" в зависимости от "решения министерства финансов в консультациях с государственным департаментом".
Трамп ставит страну на грань дефолта
По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, запрет на операции с золотом может нанести сильный удар по финансам Венесуэлы, поскольку администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро в этом году использует его как альтернативу падающей добыче нефти.
"Кроме воздействия на другие отрасли промышленности, которые считаются коррумпированными, Трамп создаёт условия давления на юридических лиц, предоставляющих материально-техническую и финансовую поддержку Венесуэле. Выходом из ситуации может стать экспорт золота на черный рынок, что, впрочем, реализовать будет достаточно сложно", — считает Антонов.
"Страна стоит по факту на грани дефолта и вероятность, что после введения санкций на сделки с золотом Венесуэла сможет обслуживать свой долг, стремится к нулю", — подчеркивает Копылов.
Разговоры по поводу того, что Венесуэла начнет продажу золота из своих резервов, начались в 2016 году, тогда же Мадуро объявил войну незаконным шахтерам и сделал золото стратегическим приоритетом в попытке стимулировать производство, чтобы создать альтернативный источник доходов для экономики. Это решение привело к резкому росту добычи, но золотодобывающий сектор страны остается небольшим по сравнению с нефтяным, на долю которого приходится более 90% экспорта.
В то же время аналитик товарных рынков "Открытие-Брокер" Оксана Лукичева считает, что новые санкции — это попытка США воспрепятствовать расчетам за товары и услуги в золоте, так как на расчеты в долларах санкции уже наложены.
По ее словам, золотой запас Венесуэлы на сентябрь 2018 года, согласно данным МВФ, составлял 161,2 тонны, что говорит о том, что почти все золото находится на территории страны.
"Таким образом, речь вероятно идет о золоте, которое не входит в официальные запасы, а потому его объем оценить невозможно. В этом ключе, указ президента США не нанесет ущерба экономике страны", — отметила она.