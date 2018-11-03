Трамп ставит Венесуэлу на грань дефолта, считают аналитики

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Новые санкции США в отношении Венесуэлы нанесут колоссальный ущерб экономике страны, которая в последнее время находится в глубоком кризисе, — блокировка любых транзакций с золотым запасом помешает стране выплачивать долги и развивать экономику. Ответной реакцией может стать экспорт золота Венесуэлы на черный рынок, считают аналитики и эксперты, опрошенные "Вестником золотопромышленника" (входит в МИА "Россия Сегодня").

Президент США Дональд Трамп 1 ноября распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Как говорится в документе, администрация США намерена помешать властям латиноамериканской страны, в частности, "расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях" и "наносить ущерб инфраструктуре Венесуэлы и экологии страны путем бесхозяйственного управления".

В связи с этим Вашингтон запрещает американцам осуществлять операции "в секторе золотодобычи Венесуэлы". Отмечается, что данные меры могут быть распространены на "любой другой сектор венесуэльской экономики" в зависимости от "решения министерства финансов в консультациях с государственным департаментом".

Трамп ставит страну на грань дефолта



По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, запрет на операции с золотом может нанести сильный удар по финансам Венесуэлы, поскольку администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро в этом году использует его как альтернативу падающей добыче нефти.

"Кроме воздействия на другие отрасли промышленности, которые считаются коррумпированными, Трамп создаёт условия давления на юридических лиц, предоставляющих материально-техническую и финансовую поддержку Венесуэле. Выходом из ситуации может стать экспорт золота на черный рынок, что, впрочем, реализовать будет достаточно сложно", — считает Антонов.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов также подчеркивает, что указ о санкциях в отношении Венесуэлы нанесет колоссальный ущерб экономике страны, так как страна в настоящее время отчаянно нуждается в наличных средствах. Единственным двигателем ВВП является нефтяной сектор, который находится в упадке из-за отсутствия средств на поддержание инфраструктуры, а также обязательств по выплате долгов на миллиарды долларов.

"Страна стоит по факту на грани дефолта и вероятность, что после введения санкций на сделки с золотом Венесуэла сможет обслуживать свой долг, стремится к нулю", — подчеркивает Копылов.

Разговоры по поводу того, что Венесуэла начнет продажу золота из своих резервов, начались в 2016 году, тогда же Мадуро объявил войну незаконным шахтерам и сделал золото стратегическим приоритетом в попытке стимулировать производство, чтобы создать альтернативный источник доходов для экономики. Это решение привело к резкому росту добычи, но золотодобывающий сектор страны остается небольшим по сравнению с нефтяным, на долю которого приходится более 90% экспорта.

По мнению Антонова, Венесуэла рассматривала золото как возможность защиты от санкций и экономического кризиса, а действия США могут стать препятствием для стабилизации ситуации. По данным Мирового совета по золоту (WGC), в третьем квартале 2018 года ЦБ Венесуэлы стал одним из крупнейших покупателей золота после России, Индии и Турции (приобрел 11 тонн).

В то же время аналитик товарных рынков "Открытие-Брокер" Оксана Лукичева считает, что новые санкции — это попытка США воспрепятствовать расчетам за товары и услуги в золоте, так как на расчеты в долларах санкции уже наложены.

По ее словам, золотой запас Венесуэлы на сентябрь 2018 года, согласно данным МВФ, составлял 161,2 тонны, что говорит о том, что почти все золото находится на территории страны.

"Таким образом, речь вероятно идет о золоте, которое не входит в официальные запасы, а потому его объем оценить невозможно. В этом ключе, указ президента США не нанесет ущерба экономике страны", — отметила она.