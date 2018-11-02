En+ отказалась от планов по перерегистрации на Кипре

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Совет директоров En+ Group отказался от планов по перерегистрации компании с Джерси в юрисдикцию Кипра, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации на Лондонской фондовой бирже.

"Правление решило в интересах компании не предпринимать дальнейших шагов по перерегистрации компании с Джерси в юрисдикцию Кипра и утвердить дальнейшую деятельность компании в качестве юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством РФ", — отмечается в сообщении En+.

Отмечается, что соответствующие решения были приняты в связи с введением против компании санкций минфина США, обсуждением выхода из под этих санкций и "планом Баркера", а также в связи с недавними изменениями законодательства РФ, "позволяющими зарегистрированным за границей компаниям продолжать функционировать в качестве юрлица в России".

En+ также сообщила, что для вступления в силу этих нововведений необходимо соблюсти все правовые требования и получить одобрения регуляторов, а также акционеров компании.

Совет директоров также принял решение поручить менеджменту En+ подготовить материалы о созыве общего собрания акционеров для одобрения ими мер по "плану Баркера", в числе которых назначение новых директоров и изменение управленческой структуры в соответствии с результатами обсуждений с минфином США.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Вступление в силу этих санкций откладывалось уже несколько раз. В середине октября минфин США в очередной раз продлил сроки завершения операций с акциями, долговыми инструментами "Русала" и En+ и группы "ГАЗ", а также контрактов в этими компаниями до 12 декабря.