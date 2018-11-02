Нефть дешевеет на фоне исключения из антииранских санкций США восьми стран

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Цены на нефть в пятницу продолжают снижение на фоне сообщений о том, что США предоставят восьми странам, покупающим нефть у Ирана, исключения из-под действия санкций, свидетельствуют данные торгов.
США сделают исключение из санкций для восьми стран, которые импортируют нефть из Ирана, сообщил госсекретарь Майк Помпео. Он отметил, что планируется сделать временные исключения для восьми юрисдикций, но только на том основании, что они демонстрируют существенное сокращение импорта сырой нефти из Ирана.
Стимула росту нефти не придали и данные о снижении количества буровых установок в США за неделю. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам недели, завершившейся 2 ноября, снизилось на одну, до 874 штук.